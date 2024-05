Corsa ai nidi d’infanzia. Domande entro il 7 giugno

Aprono oggi le iscrizioni ai servizi educativi per i nidi d’infanzia e sezione primavera per bimbi da 0 a 3 anni di età. C’è tempo fino al 7 giugno per presentare domanda: il quadro globale per la prima infanzia prevede 10 servizi educativi a gestione indiretta (Aquilone, Arcobaleno, Chicco di Grano, Lo Scarabocchio, Paperino, Papaveri e Papere, Primo Incontro, Raperonzolo, Stella stellina e Sezione Primavera Isola di Elinor) e 5 a gestione diretta (Agrodolce, Babylandia, Orsacchiotto, Pollicino e Tempo per le Famiglie). L’attuale ricettività è di 520 bambini, a cui si aggiungono le 48 coppie a settimana previste per il Tempo per le famiglie. Si segnala il prolungamento dell’orario dell’asilo Chicco di grano di via Torrioni, che allunga il servizio fino alle 16,30 (in precedenza era previsto fino alle 14,30). La scelta dell’orario va effettuata in fase di ammissione e il prolungamento pomeridiano- ove previsto- è subordinato alla previa verifica dei posti disponibili. Le domande devono essere presentate on-line mediante la compilazione di un modulo, in formato digitale, accessibile tramite specifico link pubblicato sul sito del Comune. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda. Per la compilazione, che prevede autenticazione tramite Spid o Cie, occorre contrassegnare con un segno di spunta tutti i campi d’interesse per il riconoscimento del giusto punteggio come da indicazioni dettate dal Regolamento comunale. È possibile indicare i nidi prescelti in ordine di preferenza (senza limite al numero di scelta). La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (tutore o affidatario). Le domande potranno essere presentate dalle famiglie residenti nel Comune di Ancona. Potranno presentare richiesta di iscrizione anche le famiglie non residenti, ma le domande verranno prese in considerazione sulla base della disponibilità di posti solo dopo aver esaurito le graduatorie delle famiglie residenti. Ai nidi d’infanzia possono essere iscritti bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni mentre alla sezione Primavera bambini e bambine che hanno già compiuto 24 mesi alla data del primo settembre 2024 o che compiono 24 mesi entro il 31 dicembre 2024. Occorre allegare alla domanda idonea documentazione nei seguenti casi: per i genitori ambedue lavoratori a tempo pieno di cui almeno uno abbia la sede di lavoro operativa fuori regione Marche o in un comune diverso da Ancona, occorre allegare un’ autocertificazione; per il bambino riconosciuto diversamente abile necessario allegare almeno l’autocertificazione di inabilità grave così come per i genitori, di cui uno riconosciuto invalido o entrambi invalidi dal 74% al 100% o non in grado di svolgere autonomamente e permanentemente i propri compiti. Le graduatorie verranno approvate entro il mese di luglio e pubblicate all’Albo pretorio e sul sito del Comune.