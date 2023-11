Oltre 100 tra insegnanti e personale Ata dei quattro istituti comprensivi cittadini partecipano ai corsi di manovre di rianimazione cardio-polmonare con l’abilitazione all’uso del defibrillatore. Il via ieri mattina nella sala polivalente di via San Francesco (ex II circoscrizione). L’iniziativa, promossa dal Comune – e organizzata attraverso 5 corsi dall’associazione Saveyourlife con la collaborazione della Cometech – "permetterà ai partecipanti di acquisire tecniche che consentiranno l’utilizzo dei defibrillatori in maniera corretta, contribuendo in maniera determinante a ridurre i tempi di intervento e aumentare così la percentuale di sopravvivenza di persone colpite da arresto cardiaco", spiegano dal Comune. "Tutti i 32 edifici che ospitano le scuole sono dotati di defibrillatori, così come le palestre e gli altri impianti sportivi – aggiungono –. Dalla collaborazione tra amministrazione comunale e Cometech nel 2014 ha preso avvio il progetto "Jesi Città Cardio-Protetta", anticipando di ben 7 anni l’attuale obbligo per i Comuni. A Jesi sono una settantina i defibrillatori presenti. "Questo progetto – spiega l’assessore Samuele Animali – ha permesso nel tempo di diffondere la cultura e la prevenzione".