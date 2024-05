"Cose di ogni giorno", sul palco l’ex Miss Italia Denny Mendez

Denny Mendez torna a vestire i panni di Rina nello spettacolo "Cose di ogni giorno" di David Norisco, in scena lunedì (ore 21) al Teatro Ferrari di San Marcello. Diretta da Francesco Branchetti, con lei sul palco al fianco di Isabella Giannone e José De La Paz, l’ex Miss Italia è la protagonista di questo affresco familiare di grande attualità. Rina è una giovane moglie e madre che ha cercato di trasmettere ai figli i valori in cui ha sempre creduto, l’onestà e l’amore per la propria famiglia.

Forte e indipendente, negli anni non ha saputo né voluto vedere la continua infedeltà del marito, convinta che l’amore potesse prevalere sui momenti di difficoltà e tenere unita la famiglia. Nonostante i suoi sforzi, però, altri fattori esterni minacceranno la tanto ambita unità familiare. In scena lunedì.