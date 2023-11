"Così continua la grande fuga"

Numerose le indiscrezioni nell’opposizione dove il primo a rendere note le sue considerazioni è stato il capogruppo del Pd Dario Romano: "Abbiamo appreso dal vostro giornale, che l’assessora (anzi assessore, come preferisce essere chiamata) al bilancio Bizzarri si è dimessa dalla giunta Olivetti – spiega Romano –. Tutto questo a pochi giorni dalla variazione di bilancio e l’approvazione del dup – spiega Romano –. Dall’articolo si evince che ’secondo alcune indiscrezioni la Bizzarri avrebbe lasciato perché preferisce tornare a fare il tecnico a tempo pieno, in quanto l’impatto con la politica non sarebbe stato lo stesso che si aspettava’". Le motivazioni sono state espresse in una mail e il capogruppo del Pd ieri ha già inoltrato richiesta per l’accesso agli atti: "Se fosse confermato, dopo le dimissioni già di due consiglieri comunali, continua la grande fuga dall’amministrazione Olivetti. Un assessore che, dopo un inizio molto aggressivo, è stata completamente assente o quasi dal dibattito politico, come diversi suoi colleghi tra l’altro. Presenti alle inaugurazioni, ma assenti in Giunta e Consiglio. Tutto questo non serve a Senigallia". A dimettersi da consigliere comunale nelle file della Lega era stata lo scorso settembre Angelica Bresciani, sostituita da Adriano Argentati, mentre lo scorso 6 novembre, sempre nelle file della Lega, Lucia Pucci aveva lasciato il testimone a Simona Mariotti.