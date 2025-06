Zac a Portonovo, debutta il database con le targhe. “Poi arriverà un’app tecnologica”

Ancona, 11 giugno 2025 – La nuova stagione di Portonovo si svela. Conferenza stampa ieri a Palazzo del Popolo su la stagione balneare di Portonovo che si veste ancora una volta con la Bandiera Blu. “Un riconoscimento non scontato – ha evidenziato l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – frutto di un preciso impegno sul territorio che quest’anno ha richiesto in più un preciso Piano Ambientale realizzato dal Comune”.

Tanti gli argomenti trattati tra cui quello molto sentito dalla comunità dell’accesso alla Baia, ovvero la Zac. “Vorrei ricordare – ha detto l’assessore alla Mobilità urbana Giovanni Zinni – che la Zac è una sperimentazione che si articola su tre anni. Dopo i primi provvedimenti dello scorso anno ci sarà una implementazione per arrivare il prossimo anno ad un modello definitivo e condiviso con gli operatori”.

Il funzionamento è quindi indispensabile alla definizione futura. La Zac copre 50 giorni, tutti i fine settimana di giugno, luglio e settembre dal 19 luglio al 17 agosto e i restanti fine settimana sempre di agosto.

“La novità di questo 2025 – ha proseguito Zinni – è la creazione del database con gli operatori per monitorare chi accede alla baia e che sarà utile per la realizzazione di un’app tecnologica che il prossimo anno sarà gestita da Ancona Servizi per ridurre i rischi di code, consentire l’accesso snello a chi ne ha diritto e mettere nelle condizioni di consentire liberamente e comunque l’accesso alla Baia”.

Praticamente una volta saturi i parcheggi nella baia, il varco a monte disciplinerà i transiti e potranno scendere solo utenti dei park privati e prenotati, utenti in accesso alle proprietà private, residenti e dimoranti, i fornitori, il transito senza sosta, i disabili con permesso, gli stagionali. Saranno verificate le targhe inserite nel database mediante palmare per velocizzare i controlli. L’assessore ha più volte ribadito che anche questo 2025 sarà un anno di sperimentazione per giungere a regime nel 2026. “La Zac non deve mai inibire l’accessibilità a Portonovo – ha ribadito Zinni – Questo è un principio fondamentale in grado di filtrare, agevolare, regolamentare ma mai inibire l’accesso”.

Sarà anche modificata la segnaletica verticale ed una cartellonistica spiegherà bene il funzionamento dei parcheggi e della Zac ai cittadini e ai turisti. Il Comune sta discutendo con la Provincia per poter mettere i semafori dello stato dei parcheggi, prima della rotatoria a monte, in ogni direzione di marcia, per poter indirizzare l’utente a non avventurarsi in Baia quando è al completo ma andare nei parcheggi superiori. L’assessore ha poi precisato che lo scorso anno sono aumentati i controlli nella baia e sono diminuite le multe inflitte dalla polizia locale: “Segno che sono scesi meno mezzi e al contempo si è fatto rispettare di più il codice della strada. Siamo molto soddisfatti di questa sperimentazione”.