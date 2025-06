"Rinascimento marchigiano". Visita alla mostra insieme al prof Stefano Papetti

Nuovo appuntamento con la serie di iniziative collaterali organizzate nell’ambito della mostra "Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede", in corso alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L’evento odierno, in programma alle ore 17 nella sala conferenze del Museo Omero, è forse il più atteso, poiché ha come protagonista uno dei due curatori della mostra, il professor Stefano Papetti (l’altro è Pierluigi Moriconi). L’iniziativa a dire il vero è doppia, perché Papetti, Curatore delle Collezioni dei Musei Civici di Ascoli Piceno, terrà prima una conferenza, e poi condurrà una visita guidata approfondita su tutti i capolavori esposti. Titolo dell’intervento è Immagini di santità nella pittura marchigiana del Rinascimento. Tema sicuramente ben rappresentato da molte delle opere nell’importante mostra, focalizzata sulla valorizzazione e promozione del patrimonio storico artistico proveniente da chiese e musei dei comuni colpiti dai sismi del 2016-17 (area sud delle Marche) e del novembre 2022 (province di Pesaro Urbino e Ancona). Si consiglia la prenotazione scrivendo a pinacoteca@comune.ancona.it. Da ricordare che la mostra ‘Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede’ è visitabile fino a domenica (oggi e giovedì dalle ore 16 alle 19; venerdì dalle ore 15 alle 19; sabato e domenica dalle ore 11 alle 19). Ingresso 8 euro (ridotto 5 euro). Per informazioni: www.comuneancona.it.