Sorpresa, c’è "Mirko nei teatri". Alle Muse arriva il tour di Rkomi

L’autunno dei concerti pop al Teatro delle Muse di Ancona si arricchisce di un nuovo nome. E’ quello del cantante Rkomi, che il 29 novembre arriverà con il suo "Mirko nei teatri" tour, prodotto ed organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. Fresco reduce dalla pubblicazione dell’album "Decrescendo", Rkomi ha annunciato le date della sua nuova avventura live, che prenderà il via il 17 ottobre con una speciale premiere al Teatro Arcimboldi di Milano, per poi proseguire in tutta Italia. Il concerto di Ancona è organizzato da Elite Agency Group, Alhena Entertainment e Universal Events. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (www.ticketone.it) e alla biglietteria del teatro (071 52525). Per informazioni: 0871 305631.