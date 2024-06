Cosma Vela si gioca l’A1. In vasca contro l’Orobica

E’ la partita che vale la serie A1, l’ultima, la bella, quella che chiude la serie finale: le doriche della Cosma Vela Ancona giocano domani pomeriggio alle 15.30 a Romano di Lombardia contro la Rari Nantes Orobica. La serie è sull’1-1, le anconetane si sono imposte due settimane fa in Lombardia per 12-7 in una partita a senso unico, ma poi si sono arrese la scorsa settimana a Senigallia per 9-10 in una partita giocata male, mai all’altezza delle aspettative, in difficoltà in attacco come in difesa. Poi in acqua ci sono sempre anche le avversarie che, dopo la lezione subita all’andata, hanno preso le contromisure nei confronti delle doriche centrando un’ottima prestazione. Dunque si va alla bella, proprio come lo scorso anno contro la Locatelli di Genova, quando la Cosma Vela perse a gara3 il treno per la serie A1. Stavolta le cosmiche non vogliono mancare l’obiettivo, d’altra parte, come dice coach Pace, ci si allena per queste partite: "Domenica scorsa pur non avendo fatto una prestazione delle nostre ce la siamo giocata alla pari con l’Orobica – dice l’allenatore delle doriche, Milko Pace –. Tutto dipenderà da noi, dalla nostra serenità. Spero che domenica scorsa ci sia servita da lezione. Dobbiamo scendere in acqua con il sorriso e con la consapevolezza di quello che sappiamo fare. Ci si allena proprio per finali come questa".