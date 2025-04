Tra Pasqua e Pasquetta. Portonovo parte bene

Grazie a un meteo clemente, Pasqua e Pasquetta hanno fatto registrare buoni numeri di presenze turistiche ma anche nei ristoranti della provincia. In tanti hanno passato la giornata a Portonovo che ha dunque fatto le prove generali in vista dell’avvio della nuova stagione: ristoranti tutti aperti e pranzi anche sulla riva del mare con temperature che hanno garantito un piaacevole pomeriggio.

A proposito di Portonovo sulla spiaggia di Torre de Bosis il 10 maggio arriva l’evento speciale promosso da Rainbow e Marevivo nell’ambito della "Sea Academy by Mermaid Magic". In programma attività educative come il "Mermaid Beach Clean-Up", laboratori creativi e giochi ambientali. Attesa la partecipazione straordinaria della sirena Merlinda, mascotte della serie, che mostrerà ai bambini come rimuovere i rifiuti marini con l’aiuto del battello ecologico Pelikan e dei sub Marevivo.