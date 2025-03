"Costi alle stelle, i circoli tennis al collasso"

E’ un problema che attanaglia tante strutture, sportive e non solo.

Il caro energia sta mettendo a dura prova imprese, famiglie e strutture appunto. Alcune non sanno addirittura se riusciranno ad andare avanti. Altre si barcamenano sperando in un aiuto. L’asd Circolo tennis Agugliano, tra tante, ha subito una vera batosta.

"Già l’anno scorso avevamo subito gli effetti, ma il 2025 è iniziato davvero peggio da questo punto di vista – dice il presidente Luca Battistoni -. La bolletta della luce del mese di febbraio, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, è raddoppiata, ammonta a tremila e 300 euro. Stessa cosa per quella della luce, 700 euro. Nei mesi precedenti ne sono arrivate altre sempre molto consistenti ma non con un gap così marcato rispetto agli anni precedenti. Se questo è il trend è davvero molto preoccupante. Un vero salasso per associazioni come la nostra".

L’asd sta cercando un modo per far fronte a una vera e propria doccia gelata. Si sapeva che le bollette sarebbero aumentate ma non così tanto.

"Al momento chiediamo l’intervento del Comune, per quanto possibile chiaramente, e non ci fermeremo. Vogliamo assicurare lo spazio a coloro con tanta passione ogni giorno giocano qui con noi".

Il circolo tennis Agugliano è dotato di due campi in terra rossa e un campo coperto in sintetico.

Preoccupatissimi anche i gestori degli impianti natatori, preoccupati dall’escalation delle bollette, che chiedono un contributo a fondo perduto per affrontare le spese crescenti dovute all’energia elettrica, aumentata del 44 per cento, e al gas da riscaldamento, schizzato verso il 60 per cento rispetto allo scorso anno.

Una situazione critica ha costretto molti impianti a rivedere i propri bilanci con la prospettiva di una possibile chiusura se non verranno adottati provvedimenti immediati.

A Osimo a inizio anno il commissario prefettizio ha prorogato fino a luglio la gestione della piscina comunale da parte della Team Marche per dare continuità ad un servizio importante. C’è tanto da fare per il rinnovamento, in alcuni casi urgente, degli impianti ma, al momento, per quanta riguarda nuovi investimenti la situazione è congelata, così come per altre opere pubbliche in città in attesa dell’elezione del sindaco. L’offerta in piscina non è cambiata anzi, è stata mantenuta nonostante appunto le difficoltà che partivano già dal periodo dell’emergenza Covid e non sono mai terminate.

Silvia Santini