Creativity in Fabriano dal 18 novembre

Inaugurerà il 18 novembre alle 18 Creativity in Fabriano, ideale proseguimento di Fabriano Industry Elements, la mostra ideata da Confindustria Ancona in occasione dell’Annual Conference Unesco 2019 dove il legame tra cultura e imprenditoria e, quindi, creatività assumono la valenza portante dell’intero territorio fabrianese. "All’interno dei locali di Bper Banca – spiegano gli organizzatori - ritroveremo la passione creativa che gli imprenditori fabrianesi si sono tramandati nel tempo: una mostra rinnovata nei contenuti e delle modalità di fruizione, per raccontare e tramandare questo luogo straordinario, dove l’arte dell’artigianato da secoli incontra l’impulso verso il futuro dando forma all’industria. Un viaggio per scoprire l’anima creativa di Fabriano e la sua "Genius Loci" guidati dagli elementi della natura dove acqua forma la carta, il fuoco alimenta la metalmeccanica, l’aria porta innovazione e la terra è fonte di ispirazione e creatività. Aziende storiche e moderne mostrano il passato, il presente e aprono finestre sul domani. Sono 19 le aziende espositrici. Eccole: Air Force spa, Ariston spa, B.S. Service srl, Clementi srl, Diasen srl, Domus srl, Electrolux Italia spa ,Elettromatic srl, Elica spa, Faber spa, Fondazione Fedrigoni Fabriano, Fedrigoni spa (Self Adesive), Fedrigoni spa (Paper), I.M.E.L.C.A. srl, Mar.bre srl, Meccanotecnica Centro srl, SPM Instruments srl, Whirlpool Emea.