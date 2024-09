Crisi in Comune, appello di Simoncini:: "Fermiamoci e troviamo soluzioni"

Non si è mai espresso pubblicamente ma in queste ore il presidente del Consiglio Stefano Simoncini ha voluto dire la sua sulla difficile situazione politica osimana. "L’acceso dibattito in corso e il clima teso che si vive da un paio di mesi in Osimo, hanno scoperto i nervi a tutti quanti hanno passione politica, sia pur posizionati su fronti contrapposti. E’ ora di fermare questa continua escalation di comunicati al vetriolo, botta e risposta, prese di posizione astiose che trasudano odio, messaggi velenosi verso alleati e avversari. La città ha bisogno di pace, di calma, di serena riflessione per trovare le migliori e più condivise soluzioni ai tanti problemi che ci sono. Non si ha bisogno di muri contro muri, di inutili prove di forza che non portano a niente ma di cooperazione per il bene comune. Come in questo periodo di emergenza maltempo dove l’amministrazione è impegnata per lenire i disagi causati dai nubifragi". Da lui l’appello a cambiare i toni: "Ieri e oggi tutti, sindaco in testa con assessori, consiglieri comunali di ogni forza di maggioranza, amministratori di società partecipate, dipendenti comunali e di partecipate, uomini e donne delle diverse associazioni di soccorso e di protezione civile hanno fatto squadra, affrontando brillantemente le diverse criticità. Spero che gli animi possano presto calmarsi e avviarsi così una stagione di fruttuoso confronto politico, leale e costruttivo, non solo tra forze di maggioranza ma anche tra maggioranza e opposizione di cui se ne avverte l’esigenza".