Croce Gialla e Giovane Ancona: binomio sportivo e di solidarietà

La Giovane Ancona, storica realtà di settore giovanile del capoluogo dorico, e la Croce Gialla di Ancona inizieranno il 2025 fianco a fianco. È stata l’associazione di pubblica assistenza, infatti, ad annunciare con orgoglio la nascita di una nuova e interessante collaborazione. "Insieme – hanno fatto sapere dalla Croce Gialla di Ancona in una nota – saremo al fianco dei giovani atleti, supportandoli nella loro crescita non solo sportiva, ma anche civica".

E che cosa prevede, nel dettaglio, l’accordo stipulato tra le parti con tanto di foto di rito e scambio di gagliardetti, come accade prima di una partita di calcio che si rispetti? "Faremo una joint venture, dove cercheremo di diffondere il concetto del volontariato nelle nuove generazioni attraverso lo sport. Due cose sane nella crescita dei giovani: il volontariato e lo sport", hanno aggiunto dalla Croce Gialla di Ancona.

A suggellare il patto sono stati i due presidenti, Alberto Caporalini (Cga) con l’omologo della Giovane Ancona, Fabio Micheli. In occasione della festa dei vent’anni di attività della Giovane Ancona, realizzata poco prima delle festività di Natale, peraltro era stato lo stesso Micheli ad aver annunciato l’avvio della sinergia con la Croce Gialla di Ancona, specie per l’organizzazione di corsi di intervento con i giovani tesserati.

Non l’unica iniziativa per una realtà sportiva che guarda molto al benessere e alla crescita dei suoi atleti, non solo come calciatori o calciatrici, ma anche e soprattutto come individui migliori. E infatti, sempre in quella sede e dinanzi a 500 persone, era stata anticipata pure la collaborazione con Kos MyoLab Santo Stefano e Jesi al fine di diffondere tra più piccoli la cultura del rispetto delle disabilità.

Passi importanti per i giovani, ben fuori dal tradizionale rettangolo di gioco, in un 2025 che vedrà questa splendida partnership tra Croce Gialla di Ancona e Giovane Ancona Calcio: si cresce sportivamente e lo si fa con valori, senso civico e rispetto degli altri.

