Croce Rossa Osimo, anno intenso: 400 volontari con 8mila servizi

L’anno che si è appena chiuso è stato importante per la Croce Rossa di Osimo. L’associazione ha visto l’avvicendarsi di un nuovo presidente, un veterano, Adriano Antonella, e di un nuovo consiglio direttivo composto da Lucia Maracci, Sandro Scarponi, Maurizio Caporilli e Alessandro Colonnini, che hanno messo a disposizione del comitato non solo il loro tempo ma anche la loro preparazione.

Con oltre 400 volontari e volontarie, il Comitato ha portato a termine oltre ottomila servizi percorrendo circa 250mila chilometri. In tutto i volontari hanno effettuato oltre 20mila ore di volontariato. L’impegno dei volontari e dei dipendenti è stato trasversale, la Cri Osimo, infatti, svolge molteplici attività, non solo quelle sanitarie. Fondamentali sono le attività sociali, come la distribuzione di beni di prima necessità, e il supporto al Comitato Cri regionale durante gli sbarchi di migranti che nell’ultimo anno si sono verificati ad Ancona.

Per svolgere le diverse attività la Cri, presente sul territorio dal 1931, ha oggi a disposizione 23 mezzi. Gli ultimi tre, un’ambulanza, un pulmino per il trasporto di persone diversamente abili e un taxi sanitario elettrico, sono stati acquistati grazie ai fondi raccolti con il 5x1000 dei cittadini.