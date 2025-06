Crollo in piazza Cavour. Cade un pino centenario vicino alla fermata bus. Strage sfiorata nella notte

Un albero con un tronco lungo almeno venti metri, più la chioma. E’ caduto nella notte tra sabato e domenica, in piazza Cavour, abbattendo anche la linea elettrica aerea, quella dei filobus. Era un pino d’Aleppo ultracentenario e nel crollo ha attraversato la strada riservata al transito degli autobus, poco distante dall’ex chalet "Quattro Fontane" che oggi è il bar "The Coffy Way". Poteva fare una strage perché l’albero è caduto a pochi passi dalla fermata dell’autobus che di giorno è meta di cittadini e studenti che attendono i mezzi pubblici per tornare a casa. La fortuna ha voluto che il cedimento succedesse di notte, a cavallo del week end, con la piazza praticamente deserta a quell’ora e con nessun mezzo pubblico in transito. Non ci sono stati feriti e nemmeno mezzi coinvolti.

L’impatto con l’asfalto c’è stato attorno alle 3.30 ma già mezz’ora prima il grosso albero secolare aveva iniziato ad inclinarsi fino a toccare i fili della corrente elettrica, cavi d’acciaio, che per un po’ lo hanno trattenuto in aria prima del collasso. Le telecamere di videosorveglianza della piazza, quelle presenti per la sicurezza, hanno registrato tutto fornendo così materiale utile alla polizia locale e ai tecnici del Comune per fare chiarezza sul cedimento. Dal filmato del circuito di sorveglianza, visionato poi dagli addetti al comando dei vigili urbani, si vedono tutte le fasi dell’abbassamento dell’albero fino al crollo sulla sede stradale. Attorno alle 3 si vede un primo spostamento in basso del pino che lascia intravedere alle spalle le luci dei lampioni e le finestre dei palazzi dietro prima coperti. Alle 3.30 la facciata del palazzo è pienamente visibile perché l’albero è crollato. Sono stati dei passanti a chiamare il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. La strada è stata chiusa al transito ed è stata staccata la corrente elettrica. Via via sono arrivati i vigili urbani, personale tecnico del Comune e anche il dirigente del servizio Ambiente, Roberto Panariello, su cui ricade l’unità operativa del verde pubblico. Il video del crollo è stato visto anche da lui. Fino alle 13 di ieri personale di Conerobus ha lavorato per rialzare i cavi della linea elettrica dei filobus rimasti a terra. Per capire la gravità del danno subita dalla rete saranno fatte delle prove nelle prossime ore pertanto la linea rimarrà inservibile per alcuni giorni. L’albero è stato tagliato in diversi monconi e una ditta ha provveduto alla loro rimozione. Non è stato portato via il ceppo, la base, quella che si è sollevata dal terreno. E’ stato transennato e verrà analizzato da un botanico. Il pino si trovava nell’aiuola dietro la fermata del bus, lato Comune, che funge anche da parcheggio di motorini. Sotto Natale era toccato ad un pino nell’aiuola lato Inps a crollare a terra, anche in quel caso non c’erano stati feriti, ma il cedimento era avvenuto di giorno e per il maltempo.