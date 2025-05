Cronisti in Classe, festa finale. Vincono le Borsellino di Jesi

Gran finale ieri mattina nella sede della Confartigianato di Ancona per l’edizione 2025 di ‘Cronisti in classe’. La cerimonia di premiazione si è trasformata come al solito in una grande festa, dove a farla da padrone è stato l’entusiasmo di decine e decine di ragazzi. Una degna rappresentanza di tutti quelli che hanno partecipato all’iniziativa che il Resto del Carlino dedica alle scuole medie (e da qualche tempo anche alle elementari) della provincia. Tensione alle stelle al momento della proclamazione dei vincitori.

Il primo posto va alla scuola ‘Paolo Borsellino’ di Jesi, mentre sul secondo gradino del podio sale la scuola ‘Conero’ di Ancona. Terze le ‘Fagnani’ di Senigallia. A loro è andata una targa e un piccolo contributo economico da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.

Ma al di là dell’aspetto ‘competitivo’, tutte le scuole hanno prodotto articoli di ottima fattura: la ‘Giovanni Paolo II’ di Osimo Stazione, le ‘Mazzini’ di Castelfidardo, le ‘Lotto’ di Loreto e, last but no least, le ‘Rodari’ e le ‘Falcone’ di Ancona, entrambe scuole elementari. Nonostante la giovanissima età gli alunni delle due scuole hanno realizzato ottimi ‘pezzi’. Non a caso il caporedattore del Resto del Carlino Andrea Brusa ha sottolineato "il livello molto alto degli articoli. I ragazzi hanno approfondito temi di attualità come i social e l’intelligenza artificiale, evidenziandone rischi e opportunità, e in alcuni casi sono scesi ‘sul campo’, con interviste e articoli di denuncia delle situazioni di degrado presenti nelle loro città".

Ad accogliere i ragazzi per la cerimonia di premiazione è stato ancora una volta l’auditorium della Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino. Il segretario Marco Pierpaoli ha spiegato come l’associazione di categoria lavora molto con le scuole, ed ha rivolto un ‘invito’: "Appassionatevi, divertitevi, innamoratevi della vita. E magari lasciate un po’ perdere il cellulare". Sono poi intervenuti i rappresentanti di alcuni dei principali sostenitori dell’iniziativa: Erika Barbacelli della Raffineria Api, Gabriele Patassi della TreValli Cooperlat, la professoressa Francesca Beolchini dell’Università Politecnica delle Marche, il direttore artistico della Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana Francesco Di Rosa e Sara Romagnoli della Elica.

Tutti hanno evidenziato l’importanza di un’iniziativa che oltre a sviluppare il senso critico dei più giovani gli permette di sperimentare un’attività ‘concreta’, che per alcuni potrebbe essere lo stimolo per intraprendere proprio la carriera di giornalista. In realtà quello di ieri non è stato l’atto conclusivo di ‘Cronisti in classe’. Venerdì 6 giugno uscirà infatti un fascicolo che raccoglie una selezione delle pagine realizzate da tutte le scuole.