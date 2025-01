Curcio sull’alluvione: "Indennizzi più rapidi e ricostruzione"

In cima all’agenda della Regione Marche due priorità: "Velocizzare l’erogazione degli indennizzi privati e garantire una ricostruzione, sia privata che pubblica, facendo tesoro delle esperienze maturate dopo il 2022". È quanto prefigurato ieri al neo commissario per la ricostruzione post alluvione 2023 Fabrizio Curcio, subentrato giovedì al generale Francesco Paolo Figliuolo assegnato ad altri incarichi. L’incontro si è tenuto a Palazzo Leopardi (Ancona) in presenza del governatore Francesco Acquaroli, dell’assessore alla Protezione civile Stefano Aguzzi, del vicecommissario per l’alluvione 2022 Stefano Babini, del dirigente della Protezione civile Stefano Stefoni e del prefetto di Ancona Maurizio Valiante. Quella calamità colpì anche le Marche, e in modo particolare Pesarese e Fermano, oltre a Toscana e Emilia Romagna.

Nel ringraziare Acquaroli "per la rapidità con cui abbiamo potuto mettere a fuoco le questioni principali", Curcio ha sostenuto che "è essenziale comprendere le esigenze locali in relazione all’impianto normativo che regola la gestione dell’alluvione, valutando se ci siano procedure da ottimizzare o criticità da affrontare con maggiore puntualità. Il cambio del commissario non rappresenta un cambio di direzione, ma piuttosto un’opportunità per migliorare dove necessario senza disperdere il lavoro fatto finora". E, ha chiarito, "in questa fase, con il Decreto Legge 61 a caratterizzare la gestione commissariale, abbiamo l’occasione di verificare se alcune attività devono proseguire nella direzione attuale o se sono necessarie modifiche per rispondere meglio alle esigenze sul campo".

Per il commissario, "la Regione Marche è sempre molto puntuale nella gestione delle attività – ha aggiunto – e purtroppo ha un’esperienza sul campo rispetto ad altri eventi che si sono verificati sul territorio nel 2022".

Dopo la visita di lunedì in Emilia Romagna, anche quella nelle Marche ha rappresentato per Curcio "un primo confronto improntante che, nelle prossime giornate, ci consentirà di andare a vedere sul territorio situazioni particolari e fare riflessioni più tecniche". Acquaroli ha assicurato "massima collaborazione con le strutture che stanno seguendo le istanze dei territori colpiti legate al ripristino dei danni e all’erogazione degli indennizzi" e rimarcato la vicinanza del "Governo Meloni".

Giacomo Giampieri