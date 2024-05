Da Buenos Aires a Parigi con Galliano

Grande musica domani sera (ore 21) grazie al cartellone di "Ancona classica". Il Teatro delle Muse ospita infatti il concerto "Galliano: da Buenos Aires a Parigi", uno straordinario percorso musicale fra le due città sulle orme di Astor Piazzolla e Richard Galliano, due straordinari interpreti e compositori del nostro tempo legati fra loro, complice la fisarmonica, da uno stretto sodalizio professionale ed umano. L’evento nasce dalla collaborazione tra la Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana, Comune, Società Amici della Musica "Guido Michelli", Università Politecnica delle Marche e Associazione SpazioMusica - ‘Ancona Jazz Festival’. Sul palco saliranno Richard Galliano, il violinista Alessandro Cervo, l’arpista Maria Chiara Fiorucci e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Aram Khacheh.Galliano interpreterà alla fisarmonica, il suo "Steinway con le cinghie", celebri musiche proprie e di Piazzolla, presentando nella prima parte, in prima esecuzione assoluta, una sua nuova composizione su commissione della stessa Form, ‘Il passaggio’, concerto per violino, arpa e orchestra.

Il concerto si aprirà con ‘Tangazo - Variazioni su Buenos Aires’ per orchestra di Astor Piazzolla. Dopo la composizione inedita di Galliano si proseguirà ancora con brani di Piazzolla: ‘Otoño Porteño’ e ‘Primavera Porteña’ da ‘Las Quatro Estaciones Porteñas’ (‘Le Quattro Stagioni di Buenos Aires’), per fisarmonica e archi (arrangiamento di Richard Galliano), e la celeberrima ‘Oblivion’, per fisarmonica e archi, sempre arrangiata da Galliano. Gli ultimi due ascolti sono firmati da grande fisarmonicista francese. Si tratta di ‘Madreperla’ e ‘Tango pour Claude’, entrambi per fisarmonica e orchestra.

Richard Galliano inizia a suonare la fisarmonica a 4 anni, sotto l’influenza del padre Luciano, fisarmonicista italiano. Dopo un lungo e intenso periodo di studio, a 14 anni inizia ad ascoltare il jazz e rimane impressionato dal trombettista Clifford Brown, dal quale prende numerosi spunti. Affascinato da questo nuovo mondo, e stupito che la fisarmonica non avesse ancora preso parte a questa avventura, s’impegna a questo scopo unendosi a varie formazioni. Anche Astor Piazzolla, al quale dedica l’album ‘Piazzolla Forever’, è un importante punto di riferimento nel suo percorso musicale. Galliano vanta collaborazioni con artisti come Juliette Gréco, Charles Aznavour, Ron Carter, Chet Baker, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Martial Solal, Trilok Gurtu, Jan Garbarek, Michel Petrucciani e Michel Portal.