Dai balli caraibici alle mostre Ecco l’estate da vivere a Osimo

A luglio e agosto ci sarà quasi un evento ogni sera a Osimo che ha ufficializzato il cartellone della stagione estiva. Si parte venerdì con il convegno in piazza di Paolo Crepet, poi si prosegue con i classici "Venerdì di luglio", quattro mini notti bianche tra spettacoli, mostre ("Artisti osimani" al circolo Antea), visite guidate (i "Tramonti sulla città" per scoprire la Osimo del Settecento), stand gastronomici e aperture dei negozi in centro per sfruttare l’avvio dei saldi estivi. Protagonisti in sequenza per ognuno dei venerdì i balli caraibici, le Anime nere, la Vertical Night e il Revival anni Sessanta. Da luglio riecco la rassegna "Cinema sotto le stelle" nel cortile di Palazzo Campana e tanta musica, con i concerti di Ignopark e Barigno alla Vescovara (8 luglio) e Michael McDermott & band con Marco Santini in piazza del Comune (12 luglio), mentre l’Istituto superiore Laeng Meucci sarà protagonista il 15 luglio con la Shocking fashions show per chiudere l’anno scolastico del suo corso Moda. Nella parte centrale di agosto grandi eventi, tra i quali gli appuntamenti tradizionali come Calici di Stelle (10 agosto), la due giorni di rievocazione storica con Osimo Rivivi ‘700 (11-12 agosto) e il concerto di Ferragosto con Marco Santini (15 agosto), mentre sono nuovi gli appuntamenti con Crossroads – La storia della chitarra rock (16 agosto), il Festival del folklore (17 agosto), il Canzoniere Grecanico Salentino (il 18), La Banda Ligabue Tribute (il 19) e Onde Beat con musica e costume del mondo beat (il 26). Tra le novità anche le due tappe osimane del festival itinerante "Non a voce sola" con Dacia Maraini (4 luglio) e Stefano Mancuso (13 luglio). Torna poi "Pop Art", che abbellirà locali sfitti e bacheche di corso e piazza principale per migliorare il decoro urbano del centro a cura del Pop Art Festival di Monica Caputo tra il 7 luglio e l’8 ottobre e, concomitante, la mostra di arte contemporanea a Palazzo Gallo a piazza Dante. Eventi anche al sito archeologico di epoca romana di Casenuove con Teatri Antichi Uniti, proposta da Amat, che allestirà due spettacoli il 28 e 29 luglio, ai quali si aggiungono ben 10 appuntamenti con i "Tramonti a Montetorto", le visite guidate abbinate a degustazioni. "Tengo in particolare a evidenziare le novità del concerto tributo a Liguabue del nostro concittadino Matteo Cola che tanto successo ha avuto in tutta Italia, il festival del Folklore de "I Pistacoppi" con 10 gruppi da tutto il mondo e la nuova edizione della Vertical night, la notte disco tra piazza del Comune e piazza del Teatro seguita quest’anno dall’assessore Alex Andreoli", ha detto il sindaco Simone Pugnaloni.

Silvia Santini