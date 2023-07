Dalla parte dei cittadini Servizi e certificati on line, ecco la Bussola digitale "Basta code agli sportelli"

Una bussola a favore della popolazione meno avvezza alla transizione tecnologica per consentire a tutti la piena dimestichezza con l’alfabetizzazione digitale. La filiera istituzionale tra Regione e Comune di Ancona, entrambi guidati dal centrodestra, ha prodotto il primo risultato tangibile. La ‘Bussola digitale’ fa parte del pacchetto di 74 progetti promossi sul tema dalla Regione che ha investito circa 3 milioni di euro. L’idea della bussola è venuta all’assessore Antonella Andreoli e dopo il via libera della giunta lunedì 24 luglio partirà ufficialmente. Il Comune ha intercettato il bando Pnrr della Regione Marche relativo ai Centri di facilitazione digitale e ha proposto tre centri di facilitazione, che saranno dislocati nei locali delle ex circoscrizioni (via Cesare Battisti 11, via Scrima 19 e piazza Salvo D’Acquisto 29), dove i cittadini potranno avvalersi del supporto per il disbrigo di pratiche on line e per l’approccio ai mezzi digitali. I cittadini che vorranno avvalersi di questo servizio potranno prenotarsi al numero 0712222431 oppure prenotare su https:bussoladigitale.regione.marche.it.

"L’obiettivo del servizio – ha detto la Andreoli – è porre tutti nelle giuste condizioni per utilizzare strumenti, piattaforme e servizi online, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Penso ad esempio, l’identità digitale SPID, i pagamenti online, gli sportelli digitali per cittadini e imprese, i servizi di prenotazione, le pratiche legate all’istruzione, iscrizioni, agevolazioni, registro elettronico, mense, trasporti scolastici, alla mobilità, Tpl, parcheggi, taxi, Ztl, i servizi anagrafici, i certificati, l’uso dei fascicoli sanitari e molti altri servizi, pubblici e privati".

Ospite della presentazione di ieri nella ex sede della Prima circoscrizione in via Filzi l’assessore regionale alla digitalizzazione, Andrea Maria Antonini. Prima di illustrare quanto fatto dal suo assessorato, Antonini ha ribadito polemicamente un concetto: "Nonostante abbia la competenza su 24 deleghe è la prima volta che ho il piacere di essere invitato dal Comune di Ancona – ha detto Antonini riferendosi alla vecchia giunta di centrosinistra, nonostante sia diventato assessore al posto di Mirco Carloni soltanto a ottobre 2022 – Sono operativi e aperti al pubblico 56 dei 74 centri di facilitazione marchigiani previsti dal progetto Bussola Digitale. Già da questo mese i cittadini possono recarsi nei punti individuati sul territorio per ricevere assistenza e richiedere di partecipare gratuitamente alle iniziative formative finalizzate al raggiungimento di adeguate conoscenze e abilità nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".

Coinvolto nel progetto anche l’assessore alla partecipazione democratica, Daniele Berardinelli: "Intendiamo rafforzare questa linea operativa del Comune di Ancona, che pone il cittadino al centro delle politiche sul digitale, immaginando una città in cui prima di tutto siano diffuse la conoscenza e la capacità di utilizzare strumenti che tagliano le code agli sportelli".