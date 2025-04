Dalle Grotte di Frasassi a quelle del mondo. Viaggio fotografico alla scoperta dei tesori sotterranei più suggestivi

Dalle Grotte di Frasassi alla Cueva de Los Cristales in Messico: un viaggio sotterraneo ai quattro angoli del pianeta, alla scoperta degli incredibili tesori della geologia attraverso meraviglie naturalistiche tra le più sorprendenti al mondo, fotografate da Paolo Petrignani. "Dalle Grotte di Frasassi alle grotte del mondo" questa la mostra che si è aperta ad Ancona, lungo il suggestivo Viale della Vittoria, 28 grandi pannelli con le straordinarie fotografie realizzate dal famoso reporter documentarista Paolo Petrignani che svelano agli occhi dei passanti e dei visitatori le spettacolari Grotte di Frasassi e gli itinerari sotterranei più famosi del pianeta. Un’iniziativa delle Grotte di Frasassi in collaborazione con Go World tour operator, specializzato in viaggi in tutti i continenti.

"Le Grotte di Frasassi, riconosciute per la loro bellezza e unicità rappresentano una delle meraviglie naturali più straordinarie del mondo – ha affermato l’Amministratore delle Grotte di Frasassi Lorenzo Burzacca – Da attenti custodi di questo prezioso patrimonio ci impegniamo attivamente nella promozione della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente per permettere alle future generazioni di continuare a godere di queste bellezze".

Oltre alle gigantesche stalattiti e stalagmiti, i meravigliosi cristalli e i drappeggi delle Grotte di Frasassi, tra le spettacolari scenografie sotterranee in mostra si possono ammirare le fotografie di Petrignani scattate nel fiume sotterraneo di Puerto Princesa nelle Filippine, la Grotta di Lamalunga di Altamura in Puglia, l’ Antro del Corchia in Toscana, l’Inghiottitoio di Te Toke Taung nel Myanmar, la Grotta sommersa della Poza Azul, Cuatro Ciénegas in Messico, la Grotta dei Cristalli di Naica sempre in Messico, il Ghiacciaio Baltoro del Pakistan, e l’Eisriesenwelt in Austria.

"In un mondo che riteniamo ormai interamente conosciuto e noto, in cui ogni centimetro della superficie terrestre può essere mappato e fotografato, è spesso ciò che si cela al di sotto di tale superficie ad assumere un fascino particolare e misterioso, richiamando il tema dell’esplorazione, dell’avventura pionieristica alla scoperta dell’ignoto e inaccessibile – ha detto Ludovico Scortichini, CEO di Go World – Con questa nuova iniziativa andiamo ad arricchire il calendario mostre 2025, percorrendo un giro del mondo, questa volta sotterraneo".