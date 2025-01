Danni per l’alluvione: domande entro il 24

Modalità e tempistica della scadenza sull’invio delle domande di ristoro per gli alluvionati del settembre 2024: la Regione fissa una sola, unica scadenza sia per i privati cittadini che hanno subìto danni alle proprie abitazioni e ai propri beni che per le imprese. Lo ha deciso Palazzo Raffaello che ieri, attraverso i suoi tecnici, ha diffuso l’importante notizia che dà vigore ai cittadini dei comuni colpiti dalle piogge e dalle esondazioni di fiumi e canali tra il 18 e il 19 settembre scorsi. La scadenza temporale era stata fissata per i privati a ieri sera a mezzanotte; chi non aveva quindi depositato la propria domanda, segnalando tutti i danni arrecati dal maltempo di quattro mesi fa, rischiava di non avere risposte sui ristori. Per i privati il ristoro è di 5mila euro, per le imprese 20mila, come previsto per l’alluvione del senigalliese nel 2022. Ieri, in mattinata, la comunicazione che posticipa la presentazione delle domande sul portale della Regione a venerdì 24 gennaio, sempre a mezzanotte: la stessa scadenza tributata alle imprese del territorio.

A fare da filtro a questa decisione è stato il Comitato Alluvionati Marche, organo fondamentale per gli alluvionati di tutto il territorio dell’anconetano colpito dagli eventi di inizio autunno 2024. è stato proprio il comitato a organizzare, giovedì scorso, un incontro pubblico per spiegare le modalità di presentazione delle domande per i ristori. Il percorso per ottenerli è ancora lungo e tortuoso, ma intanto qualcosa si muove: se tutto va bene forse già a maggio i soldi potrebbero arrivare.