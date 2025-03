"Date un nome a quella piazza"

Arianna e Cecilia Mercuri sono farmaciste sulla piazza senza nome di via dell’Industria: "Non ci sono abbastanza parcheggi – raccontano –, questa prima era una piazza dove si parcheggiava, adesso ci sono le strutture e i servizi, ma non abbastanza stalli. E’ un problema per tutti, per chi lavora, per chi viene in farmacia, i parcheggi qui davanti sono a tempo, 30 minuti, ma non controlla nessuno anche se la polizia locale è proprio qui a fianco. Di positivo c’è che adesso finalmente è un quartiere vivo, si sono riempiti i palazzi, da due anni siamo riusciti anche ad avere un albero di Natale. Mancherebbe ancora il completamento del centro pastorale, rimasto abbandonato per diversi anni. Con il suo completamento saremo davvero un quartiere. E se riuscissimo anche a dare un nome alla piazza sarebbe il top".