Di Nicola trionfa al torneo Open di Senigallia

Un successo di pubblico clamoroso a un nome di prestigio nell’albo d’oro per il torneo Open di Senigallia di tennis, che per la prima volta in questo 2024 valeva come prequalificazione agli Internazionali d’Italia di Roma del prossimo anno. Davanti a una cornice di pubblico eccezionale, con circa 800 spettatori assiepati sulle tribune installate per l’occasione e in piedi, a vincere è stato Gianluca Di Nicola, che ha interrotto il sogno di Stefano Baldoni di vincere il torneo per il terzo anno consecutivo. Di Nicola, di Avezzano, 28 anni, classificato 2.2 ma ex promessa del tennis azzurro quando poco più che ventenne era già a un passo dai primi 500 della classifica mondiale, ha battuto proprio Baldoni in semifinale, con un 6-2 6-2 che però non rispecchia l’equilibrio del match. Eliminato un tennista che ha sempre dimostrato feeling con i campi in terra rossa del Vivere Verde, Di Nicola giovedì sera si è poi aggiudicato il torneo battendo in finale la testa di serie numero 1 Alessandro Ingarao, che era partito bene andando sul 3-1 nel primo set ma poi ha ceduto alla grande condizione dell’avversario abruzzese: Di Nicola ha vinto il primo set per 6-3 poi ha condotto costantemente nel secondo, aggiudicandoselo per 6-2 e vincendo così il torneo. Ingarao, classificato meglio del suo avversario (2.1) in semifinale aveva eliminato Vito Darderi, classe 2008, considerato uno dei migliori under 16 del mondo: Vito Darderi, fratello minore di Luciano, già nel giro della Nazionale azzurro, ha subito un infortunio che lo ha costretto allo stop e ad abbandonare il sogno finale. La vittoria di Di Nicola, che ora può sognare l’ammissione al tabellone principale degli Internazionali d’Italia di Roma 2025, avendo ottenuto a Senigallia il pass per le pre-qualificazioni del torneo capitolino, è stata comunque decisamente meritata al termine di una settimana convincente dove il classe 1995 di Avezzano si è dimostrato il più forte. L’edizione dell’Open di Senigallia va in archivio con enorme soddisfazione anche per gli organizzatori dell’associazione Tennis Team Vivere Verde del maestro Giuseppe Bevilacqua, che hanno visto le due settimane del torneo affollare il circolo da una cornice di pubblico straordinaria.

Andrea Pongetti