"Digital Support", il bello del progresso

L’ingegner Francesco Merloni ha premiato i partecipanti al Digital Support, il percorso formativo della Fondazione Aristide Merloni arrivato alla settima edizione. Un percorso realizzato in collaborazione con l’Univpm: 22 i partecipanti con attività sfociata in progetti concreti per le aziende che hanno preso parte all’iniziativa (Elpdesign di Senigallia, Tecnomatic di Corridonia, Vulpinari di Rimini, Nicolina di Fabriano, Info consulting di Ancona E Gipi Le Sedie di Loreto). "Digital support forma professionisti in grado di tradurre gli obiettivi commerciali aziendali in operatività", spiegano dalla Fondazione. "Il digitale fa la differenza ma le piccole e medie imprese ancora hanno molta strada da fare in questo settore – ha sottolineato il presidente, Francesco Merloni salutando presenti - Dobbiamo sempre fare meglio e con passione valutando gli scenari e immaginando il futuro", ha continuato. Poi, ha consegnato i diplomi di partecipazione. Alla cerimonia ha partecipato il vice presidente della Fondazione, Gian Mario Spacca, il responsabile del corso Luca Marinelli e da remoto il rettore Univpm Gregori.