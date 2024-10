Diminuire i piccioni in centro: via allo studio dei falchi pellegrini

Reduce dal viaggio in Germania per capire come diminuire il numero di piccioni in centro storico, ieri l’assessore all’Ambiente e al Benessere animale Alessandro Tesei si è concentrato sui falchi pellegrini che da anni ormai vivono sopra piazza Federico II. "Stamane con il dottore veterinario Gianluca Tiroli, il documentarista specializzato in fauna selvatica Michel Giaccaglia e i tecnici del Comune, siamo saliti sulla torre della Chiesa di San Floriano – spiega l’assessore Tesei -. L’idea è quella di iniziare uno studio e un monitoraggio dei due falchi pellegrini che da anni nidificano qui. A questo primo sopralluogo seguirà la scelta di telecamere adatte a riprendere h24 i volatili, per poi installarle e rendere il video in live streaming accessibile a tutti. Questo darà a tutti gli appassionati la possibilità di connettersi direttamente con la vita di questi splendidi animali che hanno scelto la piazza dove nacque lo Stupor Mundi come loro casa". Già in passato questi splendidi volatili erano monitorati dai falconieri grazie a delle telecamere nascoste che avevano seguito anche la cova delle uova.

Sa.fe.