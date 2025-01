Diop ha rescisso: "Testa a domenica"

Sarà tutta un’altra musica stavolta. La Vigor è avvertita, il "Castello" di Giuliodori è una squadra molto più quadrata e consapevole rispetto a quella affrontata nella gara d’esordio e battuta con un roboante 0-3.

Questo derby aprirà il 2025, sancirà il nuovo inizio di un percorso che la Vigor vuole stabilizzare. Ai rossoblu è spesso mancata la continuità, di certo gli infortuni di Alonzi, Tomba e Gabbianelli non hanno aiutato, il Castelfidardo invece, dopo un inizio preoccupante, ha saputo reagire ed ora è in una zona di classifica più che tranquilla a soli tre punti dalla Vigor.

I senigalliesi recuperano Tomba, si dovrà fermare invece Mancini, ancora dolorante al ginocchio, mentre Alonzi sta cominciando a lavorare a parte. Il vero colpo di scena però è arrivato nel corso della mattinata di ieri: Serigne Fallou Diop non è più un giocatore della Vigor, una risoluzione consensuale del contratto mette la parola fine su questa breve storia.

"Abbiamo optato per una soluzione che accontentasse tutti in tempi rapidi - dice il ds della Vigor Moroni -. Diop è un giocatore valido, ma non si è mai ambientato e si aspettava di giocare di più".

Diop non si è presentato il 28 dicembre alla ripresa degli allenamenti, è tornato a Senigallia solo nelle ultime ore, in realtà ci sono anche altri comportamenti che hanno indispettito la società negli ultimi giorni, da qui la rescissione.

Rimane invece in gruppo Di Sabatino: il giocatore abruzzese è sempre più ai margini delle rotazioni nonostante le evidenti qualità tecniche.

"Ettore è un ragazzo eccezionale - continua Moroni -. Ha semplicemente espresso la volontà di giocare di più e potrebbe farlo in un’altra realtà, ma è tuttora un patrimonio della Vigor e lavora ogni giorno per farsi trovare pronto".

Tornando al derby, ecco alcune importanti informazioni per i tifosi senigalliesi e fidardensi.

Il servizio di prevendita dei biglietti è attivo e terminerà domenica mattina alle 10, i tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store. È fortemente consigliato sfruttare la prevendita al fine di evitare code ai botteghini e risparmiare 2 euro su ciascun biglietto.

Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi ospiti. Il botteghino Ospiti resterà chiuso domenica, giorno della gara. I tagliandi a disposizione sono 200. Prezzo intero di 10 euro, ingresso gratuito per gli Under 12. La vendita dei biglietti sarà gestita dalla società Castelfidardo.

Nicolò Scocchera