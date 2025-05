Diserbo stradale: finalmente. Tre squadre su 120 chilometri

Al via entro i prossimi giorni ad Ancona il piano di diserbo meccanico stradale, promosso congiuntamente dal Comune di Ancona e AnconAmbiente, la sua partecipata. Si tratta di un intervento finalizzato a migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, che vedrà impiegate tre squadre operative su tutto il territorio cittadino. Un intervento quanto mai necessario, forse addirittura tardivo, vista la situazione in cui versano una buona parte dei bordi strada del capoluogo a causa delle piante infestanti e della vegetazione fuori controllo. Il programma interesserà 160 tra vie e piazze, per un totale di oltre 120 chilometri di strade, con un’azione mirata. Tutti gli interventi saranno sviluppati e completati nell’arco di circa 30 giorni, garantendo un’azione intensiva e capillare in tutta la città. In caso di condizioni meteo avverse, come forti piogge, il calendario degli interventi potrà subire piccoli slittamenti, ma sarà comunque rispettato il termine di completamento dei 30 giorni lavorativi.

La competenza dell’intervento è dell’area ‘Manutenzioni’: "Il decoro urbano non è un dettaglio, è parte integrante della qualità della vita e dell’identità della nostra città – afferma Stefano Tombolini, assessore con delega a manutenzioni, ciclo integrato dei rifiuti, igiene urbana e appunto ai rapporti con AnconAmbiente – Con questo intervento vogliamo migliorare gli spazi pubblici, valorizzando il patrimonio urbano e tutelando la sicurezza di cittadini e visitatori".