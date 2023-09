Donazione di 30 computer a famiglie in difficoltà a Jesi

"Non avere un computer oggi è come non avere carta e penna o un libro". Nasce da questa convinzione e dalla proposta di un dipendente TeamSystem l’iniziativa contro la povertà educativa: la donazione per ora di 30 pc alle famiglie in stato di difficoltà economica. Grazie al protocollo d’intesa firmato ieri dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, dal responsabile marketing di TeamSystem, Daniele Lombardo e dalla presidente dell’Asp 9, Gianfranca Schiavoni la tech company nata nelle Marche 40 anni fa e con 800 dipendenti tra Jesi e Pesaro (3mila complessivamente) ha donato computer aziendali in disuso ma perfettamente funzionanti per l’uso didattico e domestico. Se necessario il personale TeamSystem provvederà a svolgere corsi di alfabetizzazione digitale e manutenzione dei pc. "Il protocollo d’intesa che sottoscriviamo oggi - spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - incarna due premesse di carattere ideale importantissime sulle quali ci riconosciamo: il riutilizzo di beni che altrimenti andrebbero dispersi nonostante ancora funzionanti e il superamento delle diversità. Un progetto che aiuta a superare degli ostacoli sociali oggettivi".