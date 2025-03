Donne coraggiose 2025, c’è anche Cinzia Nicolini

Donne coraggiose 2025, tra le premiate a Montecitorio ci sarà anche Cinzia Nicolini, anconetana ed ex dirigente della Polizia, l’unica agente donna nelle Marche ad aver fatto una esperienza sotto copertura, infiltrandosi in diversi tessuti criminali. Oggi pomeriggio Cinzia sarà nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, a Roma, per ricevere il premio "Donne coraggiose 2025". Un riconoscimento per il quale sono state scelte solo 20 donne in Italia. Istituito dalla Rete Civica delle Donne Odv è un premio rivolto a quelle donne che vivono, operano e hanno operato in Italia e nel mondo al servizio del loro paese, distinguendosi con impegno, costanza, resilenza, professionalità, competenza, in vari campi istituzionali, da quello sanitario a quello scientifico, da quello militare a quello sociale, culturale e giornalistico per il rispetto dei diritti umani. Il riconoscimento verrà consegnato alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati l’onorevole Fabio Rampelli. "Mi hanno contattata alcuni mesi fa – spiega Nicolini – per la mia attività svolta da poliziotta, oltre ad aver lavorato sotto copertura ho salvato anche delle donne dalla tratta della prostituzione. Sono molto emozionata".