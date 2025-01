Dopo il garbino temperature in calo

Dopo i forti venti di garbino che hanno caratterizzato la giornata di ieri e il mare parecchio mosso, è arrivata la pioggia. Per oggi, stando alle previsioni della protezione civile regionale, è rientrata l’allerta che era stata emanata nelle scorse 48 ore soprattutto per forti raffiche di vento e per possibilità di nevicate oltre i 1.500 metri. La neve insomma, anche se non copiosa, continua a cadere aull’Appennino portando preziosa acqua per l’estate e riposo per la vegetazione, a differenza del 2023 quando le temperature invernali non ci sono praticamente mai state. Per oggi è previsto un abbassamento delle temperature, soprattutto nelle minime, che si riporteranno più in linea con i livelli del periodo, prima di salire nuovamente la settimana prossima.