Droga e truffa, ufficiali premiati per 2 operazioni

Ci sono anche gli ufficiali falconaresi Alessandro Ferrucci e Salvatore Binanti, tra gli operatori della Polizia locale che, ieri, sono stati premiati a Civitanova, nella terza Giornata regionale dedicata al Corpo. Un evento che coincide con la Giornata della legalità, in cui si ricorda la strage di Capaci del 1992, dove persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Ferrucci e Binanti, accompagnati dal comandante Luciano Loccioni e dall’assessore alla Polizia locale Romolo Cipolletti, hanno ricevuto l’encomio per due importanti operazioni. La prima è l’arresto di un cittadino tunisino che, a febbraio 2024, aveva nascosto, sotto la sabbia del lungomare, ben 21 grammi di eroina pronti per essere spacciati. L’uomo, attenzionato grazie alle telecamere posizionate dagli operatori, era stato individuato, inseguito e bloccato. Si è scoperto, inoltre, che fosse gravato da un ordine di carcerazione, dunque portato a Montacuto.

Secondo encomio per Binanti che, a dicembre 2024, è riuscito ad inseguire un’autovettura condotta da un giovane italiano, sospettato di aver truffato un’anziana. Una volta bloccato, sono state scattate foto al conducente e all’abbigliamento, poi mostrate ad una nonnina falconarese cui erano stati sottratti mille euro e gioielli e preziosi per 9mila euro. La signora, che aveva sporto denuncia ai carabinieri, ha riconosciuto l’uomo, che è stato poi arrestato a Cassino dalla Polizia stradale.

A Ferrucci e Binanti, il plauso per le loro azioni valorose. Ferrucci, doppia laurea in Scienze giuridiche e Giurisprudenza, è titolare di incarico di elevata qualificazione (Posizione organizzativa) per il Corpo, oltreché referente per le attività di Protezione civile. Binanti, laureato in Scienze Giuridiche (Criminologia), è arrivato a Falconara a gennaio 2024, entrando nel Nucleo di sicurezza urbana della Locale, dove si occupa di reati connessi alla criminalità diffusa e in materia ambientale.