Due giovani nei guai per eroina e cocaina

A Sassoferrato i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno istituito un posto di controllo. Alla vista dello stesso, un 20enne sassoferratese, pregiudicato, ha provato prima a imboccare una via secondaria per evitare il posto di controllo. Non riuscendoci, ha abbassato il finestrino dell’auto ed ha gettato qualcosa. I militari si sono accorti di tutto e hanno fermato il veicolo e recuperato ciò che era stato gettato in terra: 4 involucri, contenenti complessivamente circa 3 grammi di cocaina. Il 20enne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per 30 giorni.

A Fabriano durante un controllo in centro storico, a tarda sera, è stata fermata un’automobile con a bordo 4 ragazzi. All’improvviso uno dei passeggeri, un 30enne incensurato, ha tentato di scappare. Ne è nato un mini inseguimento, con i carabinieri che lo hanno fermato dopo pochi metri. È stato perquisito e all’interno della tasca del pantalone, sono stati rinvenuti oltre 4 grammi di eroina, suddivisi in dosi. I militari hanno esteso le indagini, perquisendo l’abitazione del 30enne e trovando cellophane e bilancino di precisezione. Considerati tutto ciò, il giovane è stato deferito all’A.G. per detenzione a fine di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.