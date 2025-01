E domani si festeggiano i 50 anni del Liz Bar

Si prepara a spegnere le cinquanta candeline il Liz Bar, in cui è in programma – domani a partire dalle 18 – una festa per celebrare il mezzo secolo di attività. È l’unico "american bar" storico delle Marche dove chi lo ha creato, e ovvero Enzo Chionne, è ancora saldamente dietro al bancone con la sua giacca bianca e uno stile raffinato inconfondibile. A dire il vero la festa partirà alle 7 del mattino e proseguirà fino all’orario di chiusura delle 21.30. Ma l’evento clou è previsto a metà pomeriggio, quando si terrà un brindisi in presenza di amici, clienti e delle tante autorità invitate, per celebrare un viaggio partito nel 1975 e che continua all’insegna della famiglia e dell’immutata qualità. Diciamocelo: chi non è mai transitato in quell’iconica attività all’angolo tra le vie XXV Aprile e Marini per un caffè, una colazione o un aperitivo con un cocktail o un long drink speciali? Attività, si ricorderà, intitolata alla diva di Hollywood, Liz Taylor, scomparsa nel 2011, e che Enzo conobbe quando lavorava in un albergo italiano. Proprio Enzo, celebre fondatore del Liz Bar, assieme a suo figlio Alessandro, aveva raccontato al Carlino "saremmo onorati di avere la città qui, il 25 gennaio 2025" per il "nostro cinquantesimo compleanno", annunciando che saranno loro ad "offrire" ai clienti per ricambiare la fiducia, l’affetto e la gratitudine di questi cinquant’anni insieme. "La città ci segue e noi festeggeremo con gli anconetani", aveva rincarato la dose Alessandro. Fervono gli ultimi preparativi, l’attesa è quasi finita. E il traguardo si avvicina.

gi. gia.