E’ febbre da Vigor. Biglietti in prevendita

Si scaldano i motori, sale l’attesa per il grande esordio in campionato della Vigor, in programma domenica alle 15, tra le mura amiche del "Bianchelli" contro l’Avezzano. La squadra di Clementi vuole fare bella figura per non deludere le aspettative dei tifosi che di certo non faranno mancare il proprio affetto. Concentrazione in allenamento, fermento tra i tifosi dopo che sono state diffuse le informazioni per accaparrarsi il biglietto. Il servizio di prevendita è attivo da ieri mattina e terminerà domenica alle ore 10. I tagliandi sono acquistabili in prevendita al Vigor Official Store di via Cattabeni 41. Questi sono gli orari di apertura del negozio: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. La domenica invece dalle 9.30 alle 13. "È fortemente consigliato usufruire della prevendita - fa sapere la società - al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita, oltre che per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto". La prevendita infatti prevede uno sconto di 2 euro rispetto alla vendita allo stadio.

Anche al botteghino dunque, il giorno della gara, sarà possibile acquistare i biglietti. L’ apertura è prevista un’ ora e 15 minuti prima del calcio d’inizio. Ecco i prezzi: "Poltroncine" (Tribuna centrale) 22 euro, "Tribune Laterali" al costo di 17 euro, "Curva Nord" a 12. Beneficiano dell’ ingresso ridotto gli under 16, al prezzo di 9 euro potranno garantirsi il proprio posto in tutti i settori tranne "Poltroncine".

Ingresso omaggio per gli under 12 (in tutti i settori) e gratuito anche per i tifosi con disabilità e relativo accompagnatore. Il club raccomanda di arrivare in anticipo allo stadio visto che è prevista un’importante mole di pubblico.

Infine, per quanto concerne l’afflusso dei tifosi ospiti, la società è in attesa di notizie specifiche dalle autorità competenti.

Nicolò Scocchera