E’ la notte dei Rockets alle Muse, la band icona del rock spaziale

E’ la grande sera dei Rockets alle Muse di Ancona. Alle 21 sul palco salirà la band icona del rock ‘spaziale’, pronta a regalare al pubblico uno show futuristico, tra effetti speciali, fasci di luce laser e il mitico make-up ‘argenteo’. Il gruppo francese è tornato alla ribalta con un nuovo disco di inediti, ‘The Final Frontier’, che sarà al centro dell’esibizione insieme ai classici del periodo d’oro, quello compreso tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. Spazio dunque a brani come ‘On the road again’, ‘Electric delight’, ‘Future woman’, ‘Space Rock’ e ‘One more mission’. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita) e prima del concerto, dalle ore 20, al botteghino in via della Loggia (071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org). Info 0859047726.