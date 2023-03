E’ morto a 70 anni Raimondo Caimmi lo storico macellaio di via Roma

Addio al macellaio di via Roma. Si è spento a 70 anni giovedì sera Raimondo Caimmi che per oltre trent’anni è stato, assieme alla moglie Lucia Anselmi, una colonna portante del piccolo commercio cittadino. La sua era una delle attività di vicinato più conosciute e apprezzate in zona. Una persona sempre garbata, umile e onesta come lo ricordano i figli Michele e Daniele commossi per la grave perdita. "Ricordo che le luci in negozio erano sempre accese, anche a notte fonda – ricordano Michele e Daniele -. Babbo amava il suo lavoro, adorava trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici. Le sue grigliate all’aperto hanno fatto la storia. Era anche appassionato di bocce: quante partite al mare con i compagni di ombrellone. Babbo non rinunciava mai a sorridere, nemmeno durante le fasi più complesse della brutta malattia. Ci mancherà enormemente". Oltre alla moglie Lucia e ai due figli, lascia nel dolore i quattro amatissimi nipoti Melissa, Vanessa, Gabriele e Cecilia e le nuore Roberta e Lara. Con la pensione, nel 2009, chiuse la macelleria, che dal 1977 era un punto di riferimento. Oggi alle 16 all Divino Amore, l’ultimo saluto.