E’ sbarcata la leggendaria Jancris: "Da anni solchiamo i mari del mondo. Il turismo nautico è la nostra svolta"

Alberto e Nicoletta Giacon sono due navigatori di fama internazionale che con la loro imbarcazione a vela, il super ketch Jancris di diciassette metri, solcano gli oceani di tutto il mondo dal 1993. Sono arrivati ad Ancona, a Marina Dorica, proprio in concomitanza con la tre giorni della Regata del Conero, testimonial dell’iniziativa "L’Italia vista dal mare-Scopri dove ti porto", progetto del Ministero del turismo, indirizzato alla promozione dei porti turistici come approdi per esplorare l’entroterra e scoprirne bellezze e tradizioni attraverso percorsi enogastronomici e culturali. Alberto, Nicoletta e il loro veliero hanno alle spalle 120mila miglia certificate di navigazione, a maggio dello scorso anno sono partiti da Cape Canaveral, in Florida, e tempo fa hanno cominciato a navigare intorno all’Italia, partendo dalla Liguria. Concluderanno il viaggio promozionale a inizio ottobre, a Trieste, in occasione della Barcolana.

"Dopo due mesi e mezzo di navigazione da Lerici – ha raccontato Alfredo Giacon ieri in conferenza nella sede di Assonautica a Marina Dorica – ho riscoperto le straordinarie potenzialità dell’Italia, non solo la costa, ma gli italiani e quello che sono riusciti a fare nel corso dei secoli, la storia, il loro stile di vita, il cibo, il bere, ogni 50 miglia un cambiamento totale. Sono stato per diciassette anni negli Stati Uniti, dove mangi sempre le stesse cose. Qui ogni 50 miglia cambiano i territori, la conformazione del terreno, le cose che mangi. Sono contento che il turismo nautico venga oggi valorizzato e riconosciuto come una forma di rinascita di città e borghi che si affacciano sul mare, grazie a questa nuova economia sostenuta da persone che sono diverse da quelle che viaggiano via terra, perché hanno più tempo, più disponibilità economiche, e non arrivano solo ad agosto. Un tipo di turismo perfetto per l’Italia, anche perché in grado di sfruttare molti più mesi".

L’obiettivo di "L’Italia vista dal mare-Scopri dove ti porto" è quello di incentivare le vacanze in barca e valorizzare le potenzialità del turismo nautico attraverso la creazione di specifici itinerari. In collaborazione con Assonautica italiana, infatti, sono stati mappati diciassette itinerari nautici in giro per tutta Italia che saranno presto online sul sito Italia.it e che permetteranno a tanti diportisti di scoprire territori non solo costieri, occasione di promozione turistica per le diverse regioni italiane.

Presenti ad accogliere lo Jancris e Alberto e Nicoletta Giacon, ieri in Assonautica, il presidente del circolo anconetano, Gianfranco Iacobone, il responsabile del progetto, Renato Caraffa, e il presidente di Marina Dorica, Leonardo Zuccaro: "Noi adriatici viviamo la concorrenza della Croazia – ha spiegato Zuccaro – ma possiamo competere perché abbiamo altre cose, l’enogastronomia, la storia, i borghi, il territorio particolare. Marina Dorica si sta orientando verso questo tipo di sviluppo e siamo molto contenti che si sia acceso un faro sul tema".