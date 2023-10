Ecco fari al led e nuove illuminazioni a Osimo

Al via i lavori della Osimo Illumina srl nell’ambito dell’appalto che ha vinto per la gestione, il rinnovo e l’implementazione della pubblica illuminazione cittadina. Oltre a cambiare a led i vecchi fari già dall’anno scorso in diverse zone, sta provvedendo a installare nuovi punti luce in aree finora rimaste al buio. I primi già in funzione sono in via Agnelli (4 nuovi punti luce) e via San Biagio (12) ed entro fine anno saranno in via Camerano (3), via Flaminia I (ben 16 partendo da quelli già presenti alla Gironda) via Molino Mensa (2), via Linguetta (4), via don Minzoni (2) e infine in via Flaminia II a San Sabino (11). Nuova luce dove prima non c’era anche su quattro fonti storiche che così saranno valorizzate: Gattuccio (4 fari), del Tesoro (2), Fellonica (1) e Acquaviva (2).