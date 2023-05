Ecco i "Cavalieri" del presidente Mattarella

Già a marzo erano trapelati alcuni nomi, adesso è arrivato l’elenco completo. Sono 25 i cittadini della provincia di Ancona a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Ci sono medici, tra questi la responsabile del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, Susanna Contucci, e anche personale dell’Arma dei carabinieri come il colonnello Emanuele Fanara che guida il Nucleo Investigativo di Ancona, impegnato anche nelle ricerche dei dispersi dell’ultima alluvione. I loro nomi e gli altri 23 sono stati scelti su proposta e segnalazione del prefetto di Ancona Darco Pellos. Un alto riconoscimento per essersi distinti per impegno nel sociale, nel volontariato e nella propria professione. Già noto il conferimento al giornalista Paolo Giampaoli, per tutti Paolino, nominato Cavaliere, e Michele Caporossi, ex direttore generale dell’azienda Ospedali Riuniti di Torrette. La cerimonia di conferimento si terrà il prossimo 2 giugno. Nella lista dei Cavalieri ci sono anche il medico chirurgo di Senigallia Giovanni Maria Di Benedetto, il vice prefetto di Ancona, Francesca Piccolo, il primario della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale di Torrette Andrea Giacometti, il colonnello dei carabinieri per anni alla guida del Nucleo tutela beni artistici Carmelo Grasso, il virologo Stefano Menzo che ha avuto un ruolo di primo piano durante la pandemia per scoprire le varianti tramite i tamponi arrivati al suo laboratorio. E ancora nel lungo elenco ci sono l’ispettore logistico dei vigili del fuoco Domenico Limogelli, di Ancona, il medico chirurgo di Falconara Carlo Mariotti che riceverà il riconoscimento di Grande Ufficiale, il dirigente medico ospedale di Urbino Celestino Bufarini, di Ancona, la fisioterapista di Santa Maria Nuova Sabrina Catani, il dipendente di istituto bancario in pensione di Numana Andrea Corinaldesi, il dipendente Asl Massimiliano Correani di Ripe, il medico chirurgo di Ancona Riccardo Pela, il terapista Gabriele Toppi di Ancona, il medio chirurgo di Falconara Lina Zuccatosta, il medico chirurgo Roberto Galassi di Loreto, il presidente del Coni Fabio Luna di Osimo, il funzionario assistente sociale prefettura di Ancona in pensione Michela Moscatelli di Ancona, il sottufficiale dell’Arma dei carabinieri Francesco Giovine di Ancona, il sottufficiale dell’Arma dei carabinieri Paolo Lattanzi di Ancona, il sottufficiale della Marina Giuseppe Loparco di Montemarciano e il direttore delle commissioni tributarie provinciali di Ancona e Pesaro Francesca Omaggi di Ancona.