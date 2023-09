Ecco i contributi per master e corsi

E‘ stato pubblicato l’avviso con il quale la Regione Marche, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, eroga contributi per la frequenza di master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea. Il voucher, che ammonta a 3.780 euro per master annuali e a 7.560 euro per master di durata biennale, viene concesso a giovani laureati per la frequenza di master universitari sia in Italia che in altri Paesi europei.