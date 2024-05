Ecco la "Fiesta latina" per il Piano

Eventi solo in centro ad Ancona? Non proprio. La Confartigianato punta a valorizzare anche i quartieri periferici e le frazioni, e per questo promuove una doppia iniziativa, da venerdì a domenica: la "Fiesta latina" dell’International Street Food al Piano e "Anteprime Gallignano". In corso Carlo Alberto ci si potrà divertire e soddisfare il palato. Vari truck proporranno eccellente cibo di strada tipico delle cucine dell’America Latina, ma non mancheranno la birra, con birrifici artigianali di eccellenza italiani e internazionali, e molti cocktail e long drink, anche questi dal sapore internazionale. A far ballare il pubblico sarà la travolgente musica di alcuni gruppi caraibici. A presentare l’evento sarà l’organizzatore, Alfredo Orofino, presidente nazionale Airs-Confartigianato.

Grazie ad "Anteprime Gallignano", ogni angolo della frazione ospiterà eventi legati all’arte, alle performance, all’artigianato, alla musica, alla danza, alla fotografia, alla grafica e al design. Il ‘castello’ si trasformerà in un grande palcoscenico a beneficio di residente e visitatori, che magari lo potranno scoprire immergendosi in un’atmosfera unica. Gli espositori-artisti presenti saranno ben trentaquattro, il doppio della scorsa edizione. Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona — Pesaro e Urbino, parla di "due eventi che rappresentano un investimento sul territorio da parte nostra. E’ un impegno che continua, con l’obiettivo di valorizzare i borghi di Ancona, rendendo viva la città intesa come area vasta". Il presidente Paolo Longhi ritiene che questi luoghi abbiano "grandi potenzialità di crescita. Il Piano è una zona a noi cara, essendo la più ricca di attività economiche, anche se è un po’ degradata. Questi eventi possono far sì che sia più frequentata". Luca Casagrande, presidente e responsabile territoriale di Confartigianato Ancona sottolinea che "questi eventi servono a mettere in rete gli operatori e i comparti, facendo lavorare tutti verso l’unico obiettivo di rendere bella e attrattiva Ancona", mentre Giulia Mazzarini, responsabile di Confartigianato Persone, evidenzia il valore sociale di portare eventi culturali ed artistici sul territorio "rafforzando il senso di orgoglio e di appartenenza a una comunità".

Obiettivi e concetti a cui tiene anche l’Amministrazione comunale. L’assessore Angelo Eliantonio dichiara che "dopo i grandi eventi lungo la passeggiata da mare a mare ora puntiamo l’attenzione sul Piano", mentre l’assessore Daniele Belardinelli ribadisce il suo impegno nei confronti dei borghi ("quello di Gallignano è bellissimo"), ricordando come molti purtroppo si stiano spopolando.

"Vogliamo riprendere la tradizione del Covo di Candia, mentre a inizio agosto tornerà il Festival del dialetto di Varano, manifestazione di assoluto livello". Grazie al Circolo Acli e al partner tecnico Ankongrafica di Alessandro Nicoletti Gallignano tornerà al centro dell’attenzione. Alessandra Bocchini ricorda che "c’è stato un bando al quale hanno risposto moltissimi artisti locali, ai quali vogliamo dar voce, anche perché tra loro ci sono delle eccellenze".

Raimondo Montesi