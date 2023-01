Ecco la mappa dei più convenienti

Trovare il prezzo del carburante più conveniente è possibile grazie ad una App molto usata dagli automobilisti perché permette di sapere per quella giornata specifica i vari prezzi. La App si chiama "Prezzi Benzina" indicata con le due lettere "PB" ed è consultabile gratuitamente. Alla Esso di Largo Pesca, al porto, il prezzo del diesel servito è 1,859 euro al litro mentre per la benzina è 1,759 euro al litro. Al Q8 di viale della Vittoria il prezzo pubblicizzato ieri dalla App per il diesel dava 1,919 al self service e 1,739 il costo della benzina. All’Eni di Palombina Nuova il costo per il self service per un litro di diesel è 1,767 mentre la benzina 1,677. All’Ip di Torrette le tariffe di ieri davano 1,859 euro al litro per il diesel self service e 1,769 per la benzina. All’Eni di via Flaminia il prezzo del diesel, senza specificare sulla App se servito o self service, indica 1,757 per il diesel e 1,677 per la benzina. Per il gpl l’Ip di Falconara dà 0,808 euro al litro, l’Eni a Tavernelle (asse nord-sud) 0,769, Eni Rocca Priora 0,806 e il Q8 dell’asse nord-sud 0,769.