Ecco "Svuota Cantine" tra vendita e baratto

Torna domenica, nel cuore del centro città, l’iniziativa ‘Svuota Cantine’. Il Comune ha invitato i cittadini a dare nuova vita ai loro oggetti usati ancora in buono stato. Questo sarà possibile a partire dalle 10 alle 19, grazie alla 15esima edizione della celebre mostra-scambio, attraverso la quale i maggiorenni residenti a Falconara potranno mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati, o effettuare il baratto, su suolo pubblico messo a disposizione gratuitamente dal Comune, purché gli articoli non siano di eccessivo valore (al massimo 200 euro). Ciascun partecipante potrà allestire autonomamente, nello spazio assegnato, un banchetto per esporre i propri oggetti ed effettuare lo scambio o la vendita. C’è ancora tempo per avanzare la domanda di partecipazione: la scheda di iscrizione, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, va compilata e trasmessa allegando un documento di identità in corso di validità entro e non oltre la giornata odierna. Si può inviare tramite posta elettronica all’indirizzo svuotacantine@comune.falconara-marittima.an.it, oppure può essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo di piazza Carducci 4 dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Possono partecipare anche persone non residenti a Falconara. La modulistica cartacea è disponibile anche presso altre sedi comunali (Anagrafe in via Roma, Centro Pergoli, piazza del Municipio). L’assegnazione dei posti messi a disposizione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo delle domande e, compatibilmente con i posti a disposizione, è possibile indicare a quali altri partecipanti stare vicino. "Questa iniziativa è nata come manifestazione votata all’ecologia – è il commento dell’assessore alla Cultura Marco Giacanella – perché consente di riutilizzare oggetti e arredi ancora in buono stato, evitando che finiscano in discarica". Appuntamento a domenica, tra piazza Mazzini e via Bixio.