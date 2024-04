Ecco un mercatino dedicato al vintage: spazio anche ai vinili

Approda oggi a Jesi un mercatino vintage, del collezionismo, grazie al vulcanico proprietario dell’Hemingway cafè Davide Zannotti che ha organizzato anche una mostra. In piazza delle Monnighette dalle 10 saranno allestite bancarelle di libri usati, vinili e abbigliamento vintage. L’inziativa è inserita nel Ratata’ Festival, evento di editoria di portata internazionale che si sta svolgendo in città, e all’interno del piccolo mercatino ci saranno anche espositori di editoria indipendente. "Il concept del mercato – spiega Zannotti – è semplice: spazio di aggregazione e condivisione di arte e cultura. Il riutilizzo di libri e vestiti come base principale per combattere la deriva anti ecologica e vinili per non perdere il contatto con la storia delle musica e periodi storici leggendari".

Ma non è tutto perché oltre al mercatino si potrà gustare la mostra "Torino anni ‘70/’80" con disegni di artisti torinesi dell’epoca proveniente da una collezione privata. Tra questi Nicola Mileti, ceramista e pittore di Castellamonte che esporrà un’opera di pastelli e colate di cera fusa del 1979. Ci sarà spazio anche per la musica, alle 13 con esibizione della Dj cinese "Cmdk10086", world music acid folk tribal ambient noise con tanto di pranzo in piazzetta. A seguire Maio di Darkside Vinyl shop e poi Hank in uno special set italian progressive con vinili. Per informazioni e prenotazione tavoli è possibile chiamare il numero: 335362984.