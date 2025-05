Edison, il Pd attacca e i civici sono pronti a querelare

Strappo totale tra maggioranza e opposizione sul caso Edison, dopo l’ultimo affondo del Pd. I dem, in una nota del segretario Stefano Bornigia, giudicano positivamente l’avvio della consultazione popolare e dell’istruttoria pubblica sull’impianto, ricordando anche il percorso che ha portato "la città e la macchina comunale ad occupare spazi di partecipazione che probabilmente nessuna altra città della nostra Regione ha mai avuto a disposizione – dicono –. La missione che abbiamo affidato al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e alla Giunta è quella di fare in modo che la nostra città si senta di nuovo consapevole delle sfide e della complessità del tempo che viviamo, adottando tutti gli strumenti a disposizione".

Poi le accuse: "In questa vicenda ovviamente appare anche chi bluffa, non da oggi. Ovvero rappresentanti dell’opposizione che, strumentalizzando tutto il possibile da oltre un anno, oramai esprimono l’unico e vero obiettivo della loro azione, ovvero: che la Provincia di Ancona autorizzi l’impianto Edison e attaccare l’amministrazione comunale. L’amministrazione di Jesi, nel pieno rispetto del percorso amministrativo che regola la Procedura di autorizzazione unica provinciale, è stata la prima Istituzione a esprimersi in maniera netta contro la sua realizzazione con una formale istanza di arresto del procedimento", la posizione di un Pd che ribadisce contrarietà all’impianto e "rivendica con forza il sostegno a quest’amministrazione comunale".

Replica altrettanto dura di Per Jesi, Jesiamo e Patto per Jesi: "Vista la falsità delle affermazioni contenute nel comunicato, i rappresentanti delle civiche si riservano di valutare ogni iniziativa a tutela della propria onorabilità", la parte conclusiva. Per le civiche, "continuare a raccontare il contrario del reale e a vendere bugie per verità, non cancellerà nessun errore del passato e non affrancherà il Pd dal peso del silenzio tenuto per anno durante tutta la fase preliminare per la valutazione dell’impianto Edison – sostengono –. È vergognoso anche il trattamento che il Pd riserva ai cittadini, ritenendoli disattenti, smemorati o, peggio ancora, così sprovveduti da bersi qualsiasi storia e falsità venga raccontata da chi ha come unico obiettivo quello di redimersi e nascondere le proprie responsabilità".

Reputano "surreale, offensivo e oltre qualsiasi ritegno affermare che le civiche hanno l’obiettivo di fare autorizzare l’impianto dalla Provincia, dopo che è solo grazie alle civiche che un anno fa è iniziata la battaglia contro il progetto e per far nascere un’oggettiva consapevolezza nella popolazione". Chiudono: "Se fosse genuina la convinzione di contrastare la realizzazione dell’impianto, l’amministrazione farebbe bene a mettere a terra le ragioni del no con gli elementi di natura tecnica, gli unici necessari ed efficaci".