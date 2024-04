Elezioni, 19 liste per tre candidati. Fibrillazioni in Fdi: "Uniti su Pirani"

Otto liste per la candidata a sindaco del centrosinistra osimano Michela Glorio, sei per Sandro Antonelli (sue liste civiche con appoggio di Forza Italia e Lega, Progetto Osimo futura) e cinque per Francesco Pirani (Liste civiche e FdI) sono i numeri ufficiali, per ora, del sostegno ai tre in vista del voto. Le polemiche nel centrodestra non si placano: "Non esiste alcuna spaccatura all’interno del gruppo Fdi Osimo che appoggia il candidato Pirani, che ritiene la candidatura più forte e organica nell’ambito del centrodestra. Chi dichiara di appoggiare altri candidati lo fa a titolo personale, non ricoprendo all’interno del partito alcuna carica né risultando iscritto da tempo", dice il coordinatore di Osimo di Fdi Michela Staffolani. Il coordinatore provinciale Carlo Ciccioli aggiunge: "Pur con i problemi che comportano scelte difficili, abbiamo deciso sia localmente che a livello provinciale e regionale, di allearci con le Liste civiche storiche per trovare comunque una sintesi e non consegnare la città al Pd e alla Glorio".

Tra i temi che al momento tengono banco c’è il caso del poliambulatorio: "Deve tornare a funzionare e bene. L’attuale struttura – dicono le Civiche di Pirani – da molti anni è al limite di agibilità con parti di fatto chiuse al pubblico e rischio di chiusura totale, quindi o si riesce a eseguire la sua manutenzione tenendola aperto o si cerca una nuova collocazione che possa ospitare anche il centro salute mentale, il centro diurno, la potes emergenza, il 118, l’Avis e le vaccinazioni, così da consentire agli assistiti di avere più servizi sanitari in una sola ubicazione".