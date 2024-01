Elezioni Agugliano: il sindaco Braconi dice no, in corsa Fiorani e Perucci

Sarà sfida a due, almeno per ora, alle amministrative di giugno ad Agugliano.

La prima a farsi avanti per la poltrona di sindaco è stata Alessandra Fiorani, 51 anni, ragioniera contabile di professione, per la lista "Insieme siamo Agugliano".

In queste ore è stato ufficializzato il candidato di "Agugliano progetto comune", lista oggi al governo cittadino: è Paolo Perucci, 69 anni, già direttore generale del Centro Bignamini e della fondazione Don Gnocchi, oggi in pensione.

Si presenterà alla cittadinanza domenica alle 17.30 in biblioteca. Il sindaco Thomas Braconi, al secondo mandato, lascia il posto: "Il cambio della legge elettorale che permetterà, a partire dalle prossime elezioni amministrative, di poter fare il terzo mandato da sindaco mi ha messo di fronte ad una scelta molto importante e difficile. Tale scelta era ancora più difficile da prendere visti i tantissimi attestati di stima avuti e la richiesta da molte parti di andare avanti. Fare il sindaco, per chi ha passione per la politica, è il mestiere più bello che ci possa essere ma è anche un mestiere che ti assorbe completamente e questi 10 anni sono stati davvero bellissimi ma al tempo stesso davvero intensi. Ho deciso per cui di non ricandidarmi per provare a ricaricare un po’ le forze, non abbandonerò però il mio gruppo ed il progetto che abbiamo messo in piedi ma sarò sempre a disposizione".