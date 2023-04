Elezioni comunali 2023 Chiaravalle: ecco le liste e i nomi in campo

Chiaravalle (Ancona), 16 aprile 2023 – Sfida a quattro nella città di Maria Montessori, nella perfetta parità di genere: due uomini contro due donne. Qui sono 11.956 gli elettori. ‘Chiaravalle Domani’ espressione della maggioranza uscente schiera l’attuale vicesindaco Cristina Amicucci (nella giunta del sindaco Damiano Costantini giunto al suo secondo mandato) la quale ieri si è presentata alla città. L’altra donna in lizza è Maria Letizia Ruello, ricercatrice universitaria sostenuta dalla lista Città in Comune che ha al suo interno Dipende da noi e Movimento 5 stelle, ma anche Rifondazione comunista. A presentarsi ieri in città anche il giornalista ed allenatore Gianluca Fenucci (Pronti per Chiaravalle) sostenuto da una coalizione di centro destra e l’avvocato Roberto Sabbatini, alla guida della lista civica "Insieme per Chiaravalle" sostenuta anche del Pd ma senza l’inserimento del simbolo.

Maria Letizia Ruello, 64 anni, è ricercatrice all’università Politecnica delle Marche, ex militante di Rifondazione comunista è stata candidata alle ultime elezioni regionali con Dipende da Noi, per cui è stata coordinatrice del gruppo ambiente. Anconetana, ma da oltre 20 anni a Chiaravalle, è ricercatrice in scienze e tecnologie dei materiali e si occupa proprio di studiare le interazioni tra i materiali e l’ambiente. Partecipa alle mobilitazioni eclatanti di "Ultima generazione". "Abbiamo raccontato alla città cosa vogliamo continuare a fare per la nostra comunità con impegno, tenacia e competenza – spiega Cristina Amicucci che ha con lei tutti gli assessori uscenti tranne Ettore Togni – La parola d’ordine è continuità nell’impegno. Nuovi obiettivi per il futuro".

"Sono qui perché penso sia giusto esserci dopo che tante persone mi hanno chiesto di candidarmi, per rilanciare la mia Chiaravalle, la Chiaravalle florida dove tante persone lavoravano, dove nascevano bimbi in un ospedale eccellente, una Chiaravalle bella – spiega Gianluca Fenucci –. Una decisione presa, pensando in particolare a due persone, mio padre Aldo, che nella mia precedente candidatura nonostante mi avesse messo in guardia sui rischi di eventuali esposizioni politiche, so che era orgoglioso di me, e l’altra è mio nipote Noah, perché vorrei contribuire a rendere migliore la città del futuro. Sono convinto che con delle idee semplici e concrete si possa costruire un centro vivibile e attrattivo". Tre i simboli sulla sua lista: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma lui precisa: "Non sono iscritto ad alcun partito, e dopo un primo momento di titubanza e di incertezza ho accettato, incoraggiato dai tanti messaggi e inviti che mi sono arrivati, anche da persone di diverso credo politico".

Gianluca Fenucci

Pronti per Chiaravalle, candidato sindaco: Gianluca Fenucci.

Candidati consiglieri: Alessandro Esposito, Armando Natalini, Andrea Fioretti, Massimo Pistoni, Cristiano Luciani, Fabiola Ceccarelli, Lisa Latini, Pamela Paolini, Cornelia Marzio, Loredana Cipparrone, Luca Lombardini, Maria Francesca di Stefano, Michele Gissi, Nicolò Piermattei, Paola Fiscaletti, Sonia Zito.

Maria Letizia Ruello

Città in Comune (Dipende da noi e Movimento 5 stelle), candidato sindaco: Maria Letizia Ruello.

Candidati consiglieri: Simonetta Baldini, Giuliana Bonacucina, Marina Melappioni, Federica Moro, Elena Pierpaoli, Davide Fiordelmondo, Luca Gardoni, Lorenzo Sbaffi, Piero Tonelli, Fabrizio Tonti, Arnaldo Troiani, Carlo Vernelli, Andrea Zepponi.

Roberto Sabbatini

Insieme per Chiaravalle, candidato sindaco: Roberto Sabbatini.

Candidati consiglieri: Claudia Barbetti, Matteo Bitti, Silvia Camerucci, Giulia Cappelloni, Federico Filonzi, Valentina Finocchi, Luca Giancarli, Marina Marcorelli, Valentina Martarelli, Fausto Montesi, Mirco Mosconi, Daniela Orsetti, Giuseppe Pizzichini, Patrizia Rinaldi, Saverio Rosati, Michael Sommovigo.

Cristina Amicucci

Chiaravalle Domani, candidato sindaco: Cristina Amicucci Candidati consiglieri: Andrea Alcalini, Paola Amadio, Giulia Bolognini, Cinzia Caimmi, Eleonora Chiappa, Tonino Chiuchù, Mirko di Rosa, Francesco Favi, Massimo Gigli, Luca Giulianelli, Laura Maiolatesi, Claudia Masiero, Andrea Mosconi, Matteo Pantaloni, Eleonora Stefanini e Stefano Tanfani.