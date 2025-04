Elezioni, i latiniani pronti a stare alla finestra

Tutto è partito da un messaggio di Pasqua lanciato sui social per gli auguri e per affermare "Noi ci siamo". Poi i continui post sui social per annunciare pezzi di programma per la Osimo del futuro. Da ultimo le vele con il volto realizzato con l’intelligenza artificiale, il simbolo "Su la testa" e una sorta di conferma della propria presenza politica nella scritta "Certezza, coerenza. Con voi – Dino Latini".

Il leader civico ha sempre smentito la sua candidatura e anche la presenza del movimento alla corsa per il sindaco, spiegando che le vele comparse erano state ordinate un mese fa, ma i rumors si susseguono in queste ore mentre il tempo stringe inesorabile.

C’è poco tempo per deciderlo, come è stato detto durante la riunione di ieri sera nella sede delle Liste civiche da sempre per parlarne, l’ultima volta, considerato che entro sabato a mezzogiorno dovranno essere consegnate le liste elettorali per il voto del 25 e 26 maggio. Le liste in corsa ad oggi sono 13, più o meno la metà delle 24 dell’anno scorso. La candidata del centrosinistra Michela Glorio avrà 8 liste quasi tutte già da 24 (Pd, M5s, Energia nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo). L’ex sindaco Francesco Pirani sarà invece sostenuto da tre liste: Pirani Sindaco dove entreranno tre suoi ex assessori, Osimo al Centro di Sandro Antonelli e Progetto Osimo di Achille Ginnetti, tutte vicine al completamento.

La candidata Michela Staffolani è sostenuta da Fratelli d’Italia (che ha quasi completato i 24) e Rinasci Osimo e pare che potrebbe accodarsi una terza lista con alcuni militanti di Base Popolare, movimento che non correrà con il proprio simbolo come invece si era proposto all’inizio, una sorta di federatore. E’ sui social poi che si sta svolgendo gran parte del botta e risposta tra forze in campo, persino la processione del Venerdì Santo ha scatenato polemiche sulla presenza, o meno, dei politici in corsa alla carica di sindaco e consiglieri.

Sempre i civici hanno scritto altri commenti contro Pirani e i suoi: "Con l’approvazione della variazione di bilancio del 28 novembre scorso l’amministrazione Pirani (la nostra amministrazione) sarebbe potuta andare avanti fino a maggio 2025, distribuendo contributi, erogando servizi, facendo partire le opere, ristorando i commercianti di San Marco. Invece si sono dimessi, contenti di farlo per rancore e vendetta contro chi li ha fatti vincere e sicuri che avrebbero da soli vinto di nuovo". Pirani tira dritto: "Osimo ha bisogno di un cambiamento, le cose non possono andare come sono andate in questi 10 anni".

Silvia Santini